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Ekonomi Çamlıca 1 Hidroelektrik Santrali özelleştirilecek
Ekonomi

Çamlıca 1 Hidroelektrik Santrali özelleştirilecek

Kayseri'de Zamantı Irmağı üzerinde yer alan Çamlıca 1 Hidroelektrik Santrali (HES) ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazlar "işletme hakkının verilmesi" yöntemi ile özelleştirilecek.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 10:36:00 -
Çamlıca 1 Hidroelektrik Santrali özelleştirilecek

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son teklif verme tarihi 9 Haziran 2021 olan ihale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulü ile gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

İhale için geçici teminat tutarı 10 milyon lira, ihale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli 15 bin lira olacak.

İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek. Gerçek kişiler ve özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu ortak girişim grubunda üye olarak yer alabilecek.

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