Camiyi hedef alan kalleş saldırı sonrası! AK Parti'den çok net Suriye mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından Suriye’nin Humus vilayetinde bir camiye yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gerçekleşen eylemde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Suriye Devleti ve kardeş Suriye halkına taziyelerini ileten Ala, şu ifadeleri kullandı:

"Terör, hangi gerekçeyle olursa olsun, hangi coğrafyada ortaya çıkarsa çıksın insanlığın ortak düşmanıdır.

Türkiye olarak, terörle mücadelede Suriye halkı ile tam bir dayanışma içerisindeyiz.

Suriye’nin ulusal egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunması bölgesel istikrar için hayati öneme sahiptir.

Türkiye, her türlü provokasyona ve zorluğa rağmen istikrarını, güvenliğini ve birlik-beraberliğini muhafaza etme kararlılığında olan Suriye’nin yanındadır."