Ramazan gelmeden zamlar geldi! Cezaları bile takmıyorlar

2026 Ramazan öncesi artan gıda fiyatlarını değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Market Endeksi Çalışma Grubu Başkanı Bingül Ceviz, "Enerji, asgari ücret ve benzeri maliyet kalemlerinde herhangi bir artışın olmadığı son 15 günlük dönemde gıda fiyatlarındaki yüzde 3,03 oranındaki artış, fırsatçı ve ahlâksız bir tutumdur." dedi.

2021 yılının son çeyreğinden bu yana yürütülen ve 5 farklı il, 9 farklı market, 411 farklı ürünün bulunduğu, 47 ürün grubu üzerinden oluşturulan Tüketici Birliği Federasyonu Market Endeksi Çalışma Grubu, her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan öncesi gıda fiyatlarındaki artışı tespit etti.

RAMAZAN GELMEDEN ZAMLAR GELDİ!

Konuya ilişkin açıklama yapan TBF Market Endeksi Çalışma Grubu Başkanı Bingül Ceviz, Ramazan ayına dört gün kala, 15.02.2026 tarihinde yapılan fiyat tespitlerinde vahim bir tablo ile karşılaşıldığını, 01.02.2026'dan bu yana fiyatların yüzde 3,03 oranında artış gösterdiğini ifade etti.

Ceviz, "Enerji, asgari ücret ve benzeri maliyet kalemlerinde herhangi bir artışın olmadığı son 15 günlük dönemde gıda fiyatlarındaki yüzde 3,03 oranındaki artış, fırsatçı ve ahlâksız bir tutumdur. Ramazan sofrasından haksız kazanç sağlamak isteyenler ve buna göz yumanlar bilmelidirler ki, bu ahlâksız tutumu not ettik." ifadelerini kullandı.