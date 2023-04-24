  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ümit Özdağ'dan ilginç kehanet! 'MİT'ten emekli danışmanım raporluyor...'

ABD’nin F-16 kararı açıklaması! Ortalık karıştı: Türkiye düşmanı ABD'li senatör duyurdu: Bahanesi Yunanlılar

Meteoroloji tarih verdi! Meteoroloji uzmanlarından açıklama: Hava değişiyor! Dondurucu soğuklar, fırtına, tipi...

Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan tokat gibi 'terör' cevabı!

Hulki Cevizoğlu'ndan TCG Anadolu mesajı!

Fatih Erbakan 6'lı masanın çirkin yüzünü ortaya döktü!

Rusya'dan ABD açıklaması: Affetmeyeceğiz

Kan donduran olay! Abisini vahşice katletti: O detay ortaya çıktı gündem oldu! Uykusunda boğazını kesmiş!

Mustafa Destici'den terörle mücadele mesajı! Kılıçdaroğlu-HDP ittifakını topa tuttu

CHP'li İBB'nin cami saygısızlığı sürüyor!
Yaşam Camiye namaza değil hırsızlığa gitti! O anlar saniye saniye kaydedildi
Yaşam

Camiye namaza değil hırsızlığa gitti! O anlar saniye saniye kaydedildi

Yeniakit Publisher
2023-04-24 10:48:00 -

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan bir camiye, namaz vakti giren hırsız tüm ayakkabı ve şemsiyeleri çaldı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde namaz vakti camiye giren şahıs, namaz için camiye gelen vatandaşların ayakkabı ve şemsiyelerini çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan Pazar Camiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam namazını camide kılan vatandaşlar, evlerine gitmek için camiden çıkarken ayakkabılarının ve şemsiyelerinin bıraktıkları ayakkabılıkta olmadığını gördü. Ayakkabı ve şemsiyelerin çalındığını anlayan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine camiye gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ayakkabıların çalındığı anlar kamerada

Öte yandan, şahsın camideki vatandaşların ayakkabı ve şemsiyelerini çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir şahsın camiye girerek ayakkabılıktaki ayakkabılara yöneldiği görülüyor. Şahıs daha sonra ayakkabı ve şemsiyeleri alarak camiden ayrılıyor.

İklim değişikliği can sıkıyor! Sular çekildi ortaya bu manzara çıktı
İklim değişikliği can sıkıyor! Sular çekildi ortaya bu manzara çıktı

Yaşam

İklim değişikliği can sıkıyor! Sular çekildi ortaya bu manzara çıktı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Nesli tükenme tehlikesinde olan fok görüntülendi! Yaramaz fok böyle güneşlendi
Nesli tükenme tehlikesinde olan fok görüntülendi! Yaramaz fok böyle güneşlendi

Yaşam

Nesli tükenme tehlikesinde olan fok görüntülendi! Yaramaz fok böyle güneşlendi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23