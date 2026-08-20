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Gündem Camiye çarpıp imamın odasına dalan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Camiye çarpıp imamın odasına dalan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Camiye çarpıp imamın odasına dalan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bolu'da bir otomobilin Cuma Pazarı Yanı Camisi'nin duvarına çarparak imamın odasına zarar verdiği ilginç kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.

E.İ. idaresindeki otomobil, Sağlık Mahallesi Dağıstanlı Sokak'ta kontrolden çıkarak park halindeki 14 başka bir otomobile çarptı. Yaklaşık 100 metre daha ilerleyen otomobil, Yelki Sokak'taki kavşağın üzerinden geçerek Sağlık Mahallesi Cuma Pazarı Yanı Camisi'nde imam odası olarak kullanılan bölümün duvarına çarparak durdu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü E.İ. ile araçta bulunan H.F. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Kazada imam odasında ve otomobilde hasar oluştu.

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