Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bingöl’deki temasları kapsamında, kentte yapımı tamamlanan İl Müftülüğü yeni hizmet binası, 8 cami, biri 4-6 yaş grubu 2 Kur’an kursu binasının açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. İl Müftülüğü binasının yanında gerçekleştirilen törende konuşan Erbaş, camilerin hem ibadet edilen hem de gençlerin, çocukların, insanların İslam’ı öğrendiği mekanlar olduğunu aktardı.

Camiler şehirlerin süsüdür

Bingöl’de 8 caminin açılışını yaptıklarını vatandaşların camileri daha çok doldurmasını istediklerini ifade eden Erbaş, şunları söyledi: “Çünkü camiler Peygamber Efendimizin ifadesiyle şehirlerin süsüdür, şehirlerin en mübarek mekanlarıdır. Camilerde bulunduğumuz süre içerisinde, ister namaz kılalım ister Kur’an okuyalım ister hocamızın yapmış olduğu cami derslerini dinleyelim, bizim için her anı ibadetle geçen zamanlardır. Bunu değerlendirmemiz lazım. Camilerimiz evlerimizden sonra en çok bulunduğumuz mekanlar olmalı. Sadece namaz vakitlerinde çok az bir cemaatin girip çıktığı yerler olmasın camilerimiz, dolsun taşsın, çocuk sesleriyle şenlensin, bunu istiyoruz.”

Erbaş bugün (dün) 4-6 yaş Kur’an kursunun da açılışını yaptıklarını ifade ederek, kazanımların en büyüğünün 4-6 yaş grubu olduğunu aktardı. Bu çocuklara temel dini bilgileri, Allah, Peygamber, Kur’an sevgisini, büyüklere saygı, küçüklere sevgiyi, dürüstlüğü, evrensel değerleri öğrettiklerini dile getiren Erbaş, şunları kaydetti: “O çocuk o yaşta yani 7 yaşından önce bu özelliklerle bu değerleri bilerek yetiştiğinde büyüdüğünde, genç olduğunda korkmayın artık ondan. Karakter oluşuyor çünkü. Bu yüzden diyorum ki değerli kardeşlerim her mahallemizde bir 4-6 yaş sınıfı açma projemiz var. Sizlerden bu konuda destek istiyoruz. Bütün hocalarımıza talimat verdik, diyoruz ki her hocamız kendi mahallesinde bir 4-6 yaş Kur’an kursu sınıfı açsın. Valiliklerimizden, belediye başkanlarımızdan, tüm yetkililerimizden Allah razı olsun. 300 bin, 500 bin çocuğumuza hitap edecek kurslar, sınıflar açarsak bu bizim için en büyük kazanım olacak. Kur’an kurslarımızın olmadığı semtler var. İnşallah hep birlikte o semtlerde de Kur’an kursları açalım.”

Erbaş: Kadına şiddet acizliktir

Öte yandan; Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bingöl’deki Ulu Cami’de “Şiddet İnsan Onuruyla Asla Bağdaşmaz” konulu hutbe irat etti. Erbaş hutbede, her geçen gün daha fazla şahit olunan kadınlara yönelik şiddetin vicdanları yaraladığını, yürekleri dağladığını belirterek, “İnancımızda asla yeri olmayan şiddet, insanlık suçudur. Şiddet, acizliktir, merhametsizliktir, zulümdür. Şiddet, can dokunulmazlığı ihlalidir ve insan onuruyla bağdaşmaz. Hiçbir gerekçe şiddet için mazeret olamaz. Rabb’imizin gazabı, şiddete yeltenen, Allah’ın dokunulmaz kıldığı canları katleden zalimlerin üzerinedir” dedi.