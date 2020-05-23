Camilere yapılan saldırıların arkasında ne var?

Umran Kültür ve Medeniyet Hareketi, İzmir’de camilere sabotaj yapılarak İtalyan marşı Çav Bella çalınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Umran Kültür Medeniyet Hareketi’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

20 Mayıs saat 17.00 sularında, İtalyan Partizan Partisinin devrimci marşı “Çav Bella”, İzmir’in Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca ilçelerindeki bazı camilerin minarelerinden merkezi ses sistemlerine girilerek çalındı. Bir gün sonra da Bornova ve Bayraklı ilçelerindeki bazı camilerin minarelerinden bu kez de Selda Bağcan’ın, “Yuh Yuh” şarkısı çalınarak halkı kışkırtmaya devam edildi.

Bu olay bilerek, tasarlanarak,örgütlü ve sistemli şekilde gerçekleştirilmiş büyük bir provokasyondur.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, yaptığı paylaşımlarda “Dini değerleri alenen aşağılamaktan”dolayı göz altına alınarak tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.

Birliğe, dayanışmaya, kardeşliğe, birbirimize kenetlenmeye her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde meydana gelen bu menfur olayı şiddetle kınıyoruz.

Bu saldırı; “Birliğimize, dirliğimize, istiklal ve istikbalimize” karşı yapılan bir saldırıdır.

Bu millet camisine, ezanına, dinine saldıran kahpelere karşı tarihinde nice destanlar yazmış bir millettir. Gerekirse onların yerli işbirlikçilerine karşı da gerekeni yapacak güçtedir.

İslâm şairi Mehmet Akif Ersoy’un; “…Değmesin mabedimin göğsüne nâ-mahrem eli / Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-/Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli!” mısralarında da ifade ettiği gibi, mabetlerimize hain eller uzanamayacak ve dinin temeline şehadet eden ezanlarımız dünya durdukça İslâm diyarlarında yankılanacaktır.

Bu saldırı ile geçmişte bu topraklarda yaşanmış istenmeyen olaylar tekrar tezgahlanmak istenmektedir. Dışarıda ve içeride bir sürü sıkıntı ile uğraşırken, birileri halkı birbirine düşürmek ve çatıştırmak istiyor. Milletin sinir uçları ile oynuyor. Bu gibi tahriklere kapılmamak, oyuna gelmemek gerekir. Bu işin arkasında kimler varsa ortaya çıkarılmalı, plânları deşifre edilmeli ve suçlular en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.

Bu olay, 28 Şubat postmodern darbe öncesi ile benzerlik gösteriyor.

Her kademedeki yöneticiler, bu durumu göz önüne alarak daha dikkatli olmalıdır.

Konu ile ilgili daha geniş bir açıklama yapılacaktır.