Camilerden 'LGBT' bildirisine imza atmalarını istemişlerdi! Toplantıyı iptal etmek zorunda kaldılar

Amsterdam Belediyesi, LGBT'li sapkınların güvenliği ve bu sapkınlara yönelik saldırıların kınanmasına yönelik hazırlanan bildiriye imza atmaları için şehirdeki cami yöneticileriyle yapılması planlanan toplantının iptal edildiğini açıkladı.

Belediye Başkanı Femke Halsema, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, davetin cami yönetimlerinden karşılık bulmaması sebebiyle toplantının iptal edildiğini belirtti.

Halsema, LGBT'li sapkınlara karşı şiddetin "inanç kaynaklı olmadığını" göstermek adına tüm dinleri temsil eden kuruluşların ortak bir bildiriye varmalarını istediklerini ve bunun ilk adımını camilerle attıklarını söyledi.

Halsema, camilerden gelen tepkilerin ve taslak bildiriye karşı çıkılmasının "ön yargıların kırılmasında kaçırılmış bir fırsat" olduğunu ileri sürdü.

Toplantıya katılmama kararı aldılar

Hollanda Diyanet Vakfı (HDV) yetkilisi, AA muhabirine, Amsterdam'daki camilerin yöneticilerinin toplantıya katılmama kararı aldığını belirtti.

Yetkili, kararın belediye veya bildiriye yönelik değil, konunun ele alınış biçimi sebebiyle alındığını ifade etti.

İslam Toplumu Milli Görüş Kuzey Hollanda'nın (IGMG) yazılı açıklamasında belediye başkanının tek taraflı açıklamasından derin bir hayal kırıklığı duyulduğu belirtilerek bildiriyi imzalamama ve toplantıya katılmama kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, daha önceki toplantılarda Amsterdam'daki tüm gruplara yönelik şiddet ve ayrımcılığın kınanması gerektiğinin anlatıldığı fakat IGMG'nin "bildirinin daha kapsayıcı olması gerekirdi" şeklindeki teklifine rağmen tek taraflı hazırlanan taslak bildirinin sadece bir gruba yönelik şiddeti konu aldığı kaydedildi.