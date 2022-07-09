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Yerel Camilerde hırsızlık yapan zanlı hapiste
Yerel

Camilerde hırsızlık yapan zanlı hapiste

Hatay’ın merkez Antakya ve İskenderun ilçelerinde camilerden hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-09 11:51:00 -
Camilerde hırsızlık yapan zanlı hapiste

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve İskenderun ilçesindeki camilerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Camilerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Ö.İ. olduğunu belirledi. Şüpheli Ö.İ, ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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