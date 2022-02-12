Diyanet İşleri Başkanlığı 81 İl Müftülüğüne, son 10 yıldaki ibadethane elektrik faturalarının kontrol edilmesini, aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde, hatanın düzeltilmesi ve fazladan yapılan ödemelerin iade/mahsup işlemlerinin başlatılması talimatını verdi.

Caminin aboneliği mühürlenir mi?

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Mil-Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tahiroğlu, şunları dile getirdi: “Şu anda camilerimizde iç dış aydınlatma giderlerini Diyanet İşleri Başkanlığımız karşılıyor. Ancak ısıtma ve soğutma giderleri cami cemaatlerinden toplanan paralarla ödeniyor. Yani camilerde iki abonelik bulunuyor. Camilerimize gelen faturalara baktığımız zaman ticarethane olarak sınıflandırıldıklarını gördük. Bu yüzden camilerimize fahiş faturalar yansıtılıyor. Bu fahiş faturaları ödeyemeyen birçok camimiz ısıtma-soğutma faturalarını ödeyemediği için o abonelikleri mühürlenmiş durumda.”

Okul gibi kamu malıdır

Tahiroğlu, şöyle devam etti; “Nasıl bir okul kamu malı ise diğer devlet kurumları bir kamu malı ise camilerimiz de kamu malıdır. Bu kurumların elektrik giderleri bağlı oldukları devlet kurumlarından karşılanıyorsa camilerimizin faturaları da bağlı oldukları kurum tarafından karşılanması gerekiyor. Aydınlatma, ısıtma-soğutma gideri diye ayrım yapılmaması gerekiyor. Camilerimizin durumunun farkına varan Diyanet İşleri Başkanlığımızın 81 İl Müftülüğüne gönderdiği yazı ümit vericidir. Camiler ticarethane değil ibadethanedir. Ona göre statülendirilmelidir. Faturalar da ona göre gönderilmelidir. Bu yüzden atılan adım doğru bir adımdır.”