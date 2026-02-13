  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özgür Özel'in yalanlarını sıralayan Bakan Kurum: Belediyelerde yolsuzluğun kitabını yazdınız kitabını... Piyasanın 17 katı fiyat biçildi, 18 bin yerine 100 bin litre alındı! CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde yolsuzluğun faturası Anlayan anlar anlamayan tepinir durur! Fuat Oktay’dan çok net Kaan motoru mesajı Bakan Mehmet Şimşek: Doğrudan yatırım son 10 yılın en yüksek seviyesinde Sürenin dolmasına 2 gün kaldı! Kredi kartı sahiplerine kritik uyarı ABD ile Tayvan arasında dev ticaret hamlesi! Pekin'i ayağa kaldıracak o imza sonrası bölgede kartlar yeniden karılıyor BBP, Cumhur ittifakından ayrılıyor mu? Farklı partilerle ittifak peşinde… Uzman isim CHP'li beceriksiz yönetimi uyardı: İzmir'de barajlar doluyor ama... Afrika Birliği, Somali'nin toprak bütünlüğüne olan desteğini yineledi İsrail'e tepki Belediyenin sosyal medya açıklaması şok etti: Borcunu ödemeyene hizmet verilmeyecek
Gündem Türkiye'den skandal rapora sert tepki: Reddediyoruz
Gündem

Türkiye'den skandal rapora sert tepki: Reddediyoruz

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye'den skandal rapora sert tepki: Reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun skandal raporuyla ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Ülkemizi hedef alan asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz" denildi.

Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen ve Türkiye'ye yönelik iddialar içeren kararlar hakkında açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı "Ülkemizi hedef alan asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen ve Türkiye'ye yönelik iddialar içeren kararlar hakkında açıklama yaptı.

 Bakanlık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Parlamentosu tarafından dün (12 Şubat) kabul edilen bazı kararlarda ülkemizi hedef alan asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz.

“Kuzeydoğu Suriye’deki durum” konulu karar, Suriye’nin yeniden kendi ayakları üzerinde durmasında ve istikrarının tesisinde Türkiye’nin rolünü göz ardı etmektedir. Avrupa Parlamentosu’na, yanlış ve art niyetli kararlar almak yerine, sahadaki gerçekler ile Suriye’nin ve Suriyelilerin beklentilerini anlayabilmek için daha fazla gayret sarf etmesi tavsiyesinde bulunuyoruz.

 Öte yandan, “Türkiye’de yabancı gazetecilerin ve yabancı Hristiyanların hedefli şekilde sınır dışı edilmesi” konulu kararda, ülkemizdeki ifade ve din özgürlüğüne yönelik olarak öne sürülen iddialar gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Avrupa Parlamentosu dahil, hiçbir yabancı kurum, ülkemizde yürütülen adli süreçlere müdahale edemez.

Söz konusu kararlar, Türkiye-AB ilişkilerini geliştirme çabalarının ruhuna da ters düşmektedir. Avrupa Parlamentosu’nu, ülkemiz aleyhindeki çabalara alet olmak ve iç işlerimize müdahaleye yeltenmek yerine, Türkiye-AB ilişkileri için yapıcı adımlar atmaya çağırıyoruz."

Ankara’nın küresel liderliği tescillendi! Hükümette göreve gelir gelmez Türkiye’den yardım istedi
Ankara’nın küresel liderliği tescillendi! Hükümette göreve gelir gelmez Türkiye’den yardım istedi

Dünya

Ankara’nın küresel liderliği tescillendi! Hükümette göreve gelir gelmez Türkiye’den yardım istedi

Rusya'ya verileceği konuşuluyordu! Türkiye o ülkeyle S-400 görüşmelerine başladı
Rusya'ya verileceği konuşuluyordu! Türkiye o ülkeyle S-400 görüşmelerine başladı

Teknoloji-Bilişim

Rusya'ya verileceği konuşuluyordu! Türkiye o ülkeyle S-400 görüşmelerine başladı

Tedirgin eden karar alındı! Türkiye'ye sadece 16 kilometre mesafede ve bir ilimiz haritadan silinebilir
Tedirgin eden karar alındı! Türkiye'ye sadece 16 kilometre mesafede ve bir ilimiz haritadan silinebilir

Gündem

Tedirgin eden karar alındı! Türkiye'ye sadece 16 kilometre mesafede ve bir ilimiz haritadan silinebilir

{galleryalbum id:145050 slug:'ankaranin-kurusel-liderligi-tescillendi-hukumette-goreve-gelir-gelmez-turkiyeden-yardim-istedi'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23