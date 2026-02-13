Almanya Başbakanı yola geldi: Küresel sorunları Türkiye’siz çözümeyiz!

Savunma, güvenlik ve dış politika konularının görüşüldüğü, dünyanın en önemli platformlarından biri olarak kabul edilen Münih Güvenlik Konferansı'nın (MSC) 62. toplantısı Almanya'nın Münih kentinde Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in açılış konuşmasıyla resmen başladı. Merz, konferansın bu yılki temasının yıkım sürecindeki küresel düzen olduğuna işaret ederek başladığı konuşmasında Rusya-Ukrayna Savaşı'na, ABD ve Çin'in dünya siyasetine etkisine değindi.

Merz uluslararası kurallara dayalı düzenin artık orijinal haliyle var olmadığına işaret ederek, "Haklar ve kurallar üzerine kurulu uluslararası düzen yıkılmanın eşiğinde. Açıkça ifade etmem gerekir ki o düzen kusurlu haliyle bile bugün mevcut değil" dedi.

BU GERÇEĞİ KABUL ETMELİYİZ

Avrupa'nın dünyanın değişen güç dengesinde konumlanması gerektiğine işarete eden Merz, "Bu yeni dönemde Avrupalılar olarak önlemlerimizi alıyoruz. Bu süreçte, Washington yönetiminin vardığı sonuçlardan farklı sonuçlara varıyoruz. İlk görevimiz öncelikle bu yeni gerçekliği kabul etmektir. Bu dünyada çıkarlarımızı ve değerlerimizi koruyacağımızdan hiç şüphem yok. En azından, kararlı bir şekilde ve özgüvenle kendi gücümüze güvenirsek, sert rüzgarlara karşı koyabilir ve özgürlüğümüzü koruyabiliriz. Yeni kapılar açacak, yeni fırsatları değerlendireceğiz ve doğru şekilde yaparsak, bu sınavdan daha da güçlenerek çıkacağız" dedi.

Avrupa'nın özgürlüğü korumak için artık tek başına yeterli olmayacağının altını çizen Merz, "Yeni ortaklıklara ihtiyacımız var. Bu, bağımlılıkları ve riskleri önlerken, aynı zamanda her iki taraf için de imkanlar ve fırsatlar oluşturur özgürlüğümüzü korur. Türkiye, Kanada, Japonya, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika ve Körfez ülkeleri bu konuda kilit rol oynayacak. Avrupa’nın özgürlüğünü ancak bu ülkelerle koruyabilir ve küresel sorunları çözebiliriz. Karşılıklı saygıya dayalı ve uzun vadeli bir bakış açısıyla bu ülkelerle daha yakından çalışmak istiyoruz. Küresel sorunları birlikte çözebileceğimiz bir siyasi düzene ilgi duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

MEHMET ŞİMŞEK DE KONUŞACAK

Küresel sorunların ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği 62. Münih Güvenlik Konferansı 120 ülkeden binden fazla katılımcıyla Münih kentindeki Bayerischer Hof Oteli'nde gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 60 Hükümet yetkilisi ve devlet başkanının yer aldığı konferansta 65 ülkenin dışişleri bakanı, 30 ülkenin de savunma bakanı hazır bulunuyor. Konferansın resmi programına göre yarın akşam saatlerinde Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suriye'nin geleceği konulu bir oturumda konuşmacı olarak yer alacak. Konferansa TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katılıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas gibi Avrupa'nın politikalarına yön veren isimler de Münih'te olacak.

ABD ise Münih Güvenlik Konferansı'na bu yıl Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun başkanlık edeceği resmi heyetle katılıyor. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin de konuşma yapacağı konferansa Rusya ve İran'dan bir katılım olmayacak.

GÜNDEMDEKİ ÖNEMLİ KONULAR

Münih Güvenlik Konferansında ele alınacak konular arasında ABD'nin planları nedeniyle son aylarda küresel konuların başında gelen Grönland başlığındaki gelişmeler ve Kuzey Kutbu'nun güvenliği, Rusya Ukrayna savaşının sona erdirilmesine dönük çabalarda gelinen son nokta, Orta Doğu'daki durum ve Gazze'nin yeniden inşasının yanı sıra Avrupa'nın güvenliği, transatlantik ilişkilerin geleceği, küresel ekonomik düzenin rekabetçi durumu, bölgesel çatışmalar, hibrit tehditler ve savunma sanayisindeki gelişmeler öne çıkıyor. Konferansın üç gün sürmesi bekleniyor.