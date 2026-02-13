CHP'li belediyeden hizmet gibi hizmet (!) Vatandaşlar yollardan poşet poşet balık topladı

  • İSTANBUL
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki yağışların ardından yollar göle döndü. Mustafa Kalem Parkı'ndaki göletin taşması sonrası balıklar yollara saçılırken bazı vatandaşların poşetle balıkları topladığı görüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde şiddetli yağışın ardından alışılagelmişin dışında görüntüler ortaya çıktı. Mustafa Kalem Parkı'ndaki göletin taşması sonucu sular yola kadar ulaştı; göletteki balıklar ise akıntıyla birlikte asfalta sürüklendi. Vatandaşlar asfalttan balık topladı.

 

Bodrum'da etkili olan sağanak yağış, Mumcular Mahallesi'nde yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte Mumcular Mustafa Kalem Parkı'ndaki gölet taşarken, çevredeki alanlar kısa sürede sular altında kaldı. Göletten taşan sularla birlikte balıkların asfalta sürüklendiği anlar, çevredeki vatandaşları hayrete düşürdü. Yolda çırpınan balıkları gören bazı vatandaşlar, canlıları kurtarmak için seferber olurken bazıları ise yemek için yoldan balık topladı.

 

O anlar, bölge sakinlerinden tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, su taşkınıyla birlikte yola savrulan balıklar ve vatandaşların kurtarma operasyonu net bir şekilde görüldü. Yağışın dinmesi ve suların çekilmesiyle bölgede hayat normale dönerken, yaşanan sosyal medyada gündem oldu.

Hakan

Laikliğin bereketi.
