Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Yılmaz Vural

Her cumartesi akşamı Akit TV’de saat 20.30’da sizlerle buluşan ve Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlara gelen Kırmızı Masa programına bu hafta, Teknik Direktör Yılmaz Vural konuk olacak.

Yılmaz Vural, geçmişe dair neler söylüyor? Sporda şike ve bahis iddialarına ne diyor? Spor, özellikle futbol, anlatıldığı kadar masum mu? Sporun; siyaset ve spor dışı güçlerle ilişkisi nasıl olmalı? Bilinmeyen derin yapı iddiaları spor ve futbol için de geçerli mi?

Muharrem Coşkun soracak, Yılmaz Vural canlı yayında cevaplandıracak…

Kırmızı Masa bu akşam saat 20.30 Akit TV’de.

Akit TV yayınını Youtube'da aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=JX3K_3u1K00

Yayın ayrıca Akit TV’nin X adresi https://x.com/akittv adresinden canlı olarak izlenebiliyor.