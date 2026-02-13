  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor Galatasaray - Eyüpspor CANLI ANLATIM
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u konuk ediyor. Karşılaşma Galatasaray 1 - 0 Eyüpspor skoruyla devam ediyor.

CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

Galatasaray 1 - 0 Eyüpspor

21' Lemina'nın rakip defans arkasına pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Osimhen, kaleciyi çalımlayıp şutunu gönderdi. ama rakip defans oyuncusu son anda topu kornere yolladı.

17' Pintor ceza sahasının solundan içeri çevirdi. Kale önünde Eren'in müdahalesiyle top sağ kanattan taça çıktı.

13' Lang, sol kanattan içeri girmek istedi. Savunmanın ayak koyduğu top kornere gitti.

7' Ceza sahasında topla buluşan Umut Bozok, yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan'ı geçemedi.

2' GOL! Galatasaray, Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 öne geçti. Osimhen sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Yunus'un kafa vuruşunda top ağlara gitti.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Yunus, Noa Lang, Icardi, Osimhen.

Eyüpspor: Jankat, Talha, Onguene, Bedirhan, Umut Meraş, Legowski, Emre, Baran Ali, Pintor, Torres, Umut Bozok.

