  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ev kadınlarına emeklilik müjdesi! Milyonları heyecanlandıran kanun teklifi Meclis'e sunuldu Tam 10 yıl sonra yeniden aynı manzara! Burası Venedik değil Ulubat Gölü Bir devir resmen sona eriyor! Ekonomik krize yenilen yılların ünlü giyim markası sessiz sedasız kapanıyor İhtiyaç sahibi hanelere bayram öncesi müjde: Devletten dev destek: SYDV’lere 1,9 milyar lira kaynak aktarıldı İnsansız deniz araçları son sürat İtalya yolunda 'İDA' çıkarması başladı Louvre Müzesi'nde yeni skandal: Acil durum ilan edildi! Yarın başlıyor! Satılık taşınmaz ilanlarında yeni dönem Mesai saatlerine Ramazan ayarı: Toplam 6 saat çalışılacak Ünlü oyuncu Tuba Ünsal’dan laikçileri çıldırtacak çıkış: “Yoga cool ama dua deyince neden rahatsız oluyorsunuz?”
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Louvre Müzesi'nde yeni skandal: Acil durum ilan edildi!
AA Giriş Tarihi:

Louvre Müzesi'nde yeni skandal: Acil durum ilan edildi!

Fransa'nın dünyaca ünlü müzesi Louvre yeni bir krizle yüz yüze. Yapılan açıklamaya göre, yaşanan ciddi su sızıntısı nedeniyle müzenin farklı bölümleri ziyarete kapatıldı.

#1
Foto - Louvre Müzesi'nde yeni skandal: Acil durum ilan edildi!

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Louvre Müzesi'nin 707 numaralı Duchatel bölümünde gece ciddi su sızıntısı tespit edildi.

#2
Foto - Louvre Müzesi'nde yeni skandal: Acil durum ilan edildi!

MÜZEDE ACİL DURUM İLAN EDİLEREK ZİYARETE KAPATILDI Müzenin teknik ekiplerince "acil durum" olarak nitelendirilen su sızıntısı nedeniyle müzenin 706, 707 ve 708 numaralı bölümleri ziyarete kapatıldı. Üst kattan gelen su sızıntısının, kanalizasyon sorunu nedeniyle oluştuğu tahmin ediliyor.

#3
Foto - Louvre Müzesi'nde yeni skandal: Acil durum ilan edildi!

Müzede acilen iskele kurulurken, bu alandaki tavanın ciddi şekilde zarar gördüğü düşünülüyor. Su sızıntısının tespit edildiği bölümde, 15. ve 16. yüzyıla ait çok sayıda eser bulunuyor.

#4
Foto - Louvre Müzesi'nde yeni skandal: Acil durum ilan edildi!

İsmi açıklanmayan bir kaynak, birçok eserin hasar gördüğünü belirtti. Müzenin Mısır antik dönemine ait eserlerin olduğu kütüphanesinde de 26 Kasım 2025'te su sızıntısı yaşanırken, farklı kitap ve belgeler hasar görmüştü./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten flaş sözler
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten flaş sözler

Adalet Bakanı Akın Gürlek A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Gürlek, CHP'nin kürsü işgali sırasında neler yaşandığını anl..
Jandarmanın nefes kesen operasyonuyla 12 il aynı anda sarsıldı! Hesaplardaki o devasa rakamı görenlerin nutku tutuldu
Gündem

Jandarmanın nefes kesen operasyonuyla 12 il aynı anda sarsıldı! Hesaplardaki o devasa rakamı görenlerin nutku tutuldu

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 12 ilde eş zamanlı olarak yürütülen dev operasyonda, 15 ayrı organize suç örgütüne büyük bir darbe ind..
AK Partili vekil, Özgür Özel ile böyle dalga geçti!
Gündem

AK Partili vekil, Özgür Özel ile böyle dalga geçti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin dünkü TBMM grup toplantısında ana muhalefet partisindeki skandalları anlattığı “Millet artı..
Türkiye güne dev operasyonla uyandı! 9 şirkete apar topar el konuldu
Gündem

Türkiye güne dev operasyonla uyandı! 9 şirkete apar topar el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "kara para" soruşturması kapsamında Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri illerinde 36 kişiye yönelik operas..
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme
Gündem

Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak lideri Muhammed Şiya es-Sudani ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.
BBP, Cumhur ittifakından ayrılıyor mu? Farklı partilerle ittifak peşinde…
Gündem

BBP, Cumhur ittifakından ayrılıyor mu? Farklı partilerle ittifak peşinde…

Bazı basın organlarında ortaya atılan ‘BBP farklı partilerle ittifak yapacak’ iddialarına, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcıs..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23