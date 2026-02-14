Van'da idamlıklara operasyon

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Van'ın Başkale ilçesinde 42 kilo 285 gram uyuşturucu ele geçirildi. Vatandaşlar; toplum için büyük tehdit olan zehir tacirlerinin idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilıcak Mahallesi kırsalında çalışma yürüttü.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 26 kilo 491 gram skunk ve 15 kilo 794 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. ​​​​​​​

Konuyla ilgili adli tahkikat sürüyor.

 

Vatandaş idam istiyor

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit.

Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

