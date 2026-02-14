Van'da idamlıklara operasyon

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilıcak Mahallesi kırsalında çalışma yürüttü.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 26 kilo 491 gram skunk ve 15 kilo 794 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. ​​​​​​​

Konuyla ilgili adli tahkikat sürüyor.

Vatandaş idam istiyor

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit.

Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.