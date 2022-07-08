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Yerel Camiler bayram namazına hazırlandı
Yerel

Camiler bayram namazına hazırlandı

Kurban Bayramı’nın gelmesiyle birlikte cami ve mescitlerin temizlik çalışmaları Kağıthane’de arttırıldı. Buna göre ilçedeki ibadethanenin temizlik ve dezenfektesi Kağıthane Belediyesi tarafından yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 18:24:00 -
Camiler bayram namazına hazırlandı

Çalışma kapsamında belediye tarafından ‘Cami Temizlik Timleri’ oluşturuldu. Camilerden gelen talep doğrultusunda halıları özel makinelerle yıkayan cami temizlik timleri, ayrıca camları ve ayakkabılıkları, mihrap, kürsü, minber gibi camilerin her yerini itinayla temizledi. Son günlerde koronavirüs vakalarının yeniden artması neticesinde camilerde dezenfekte çalışmaları da yapıldı.

Kağıthane Belediyesi tarafından ilçedeki ibadethaneler yıl içinde de düzenli olarak temizlenip dezenfekte ediliyor. Her bir caminin temizlik ve dezenfektesinin iki ayda bir gerçekleştiği çalışma kapsamında ibadet yerlerinin uhreviyatına uygun olarak güzel kokan esanslar da sıkılıyor.

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