  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Camiden sadaka kutusu hırsızlığı güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-07-12 19:49:11 -
Camiden sadaka kutusu hırsızlığı güvenlik kamerasında

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde camideki sadaka kutusunu kırarak içindeki paraları çalan zanlının görüntüleri, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mavi Bulvar'daki Vahittin Bozkurt Camisi imamı Davut Karaağaç, namaz için camiye geldiğinde sadaka kutusunun kırıldığını, paraların çalındığını fark etti. Kamera görüntülerini inceleyen Karaağaç, daha sonra polise başvurdu.

Karaağaç yaptığı açıklamada, sadaka kutusunu caminin ihtiyaçları için kullandıklarını belirterek, "İkindi namazına geldiğimde sadaka kutusunun kırık olduğunu gördüm. Ardından elektriklerin kesik olduğunu fark ettim. Hemen panoya koştum şalteri açtım. Kamera kayıtlarına baktığımda şahıs saat 15.00 civarında geliyor. Sadaka kutusunu kırıp yaklaşık 300 lira parayı alıp kaçıyor." diye konuştu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin camiye girip sadaka kutusunu açmaya çalıştığı görülüyor.

Polis, yangın tüpü ile sadaka kutusunu kırarak içerisindeki paraları çalan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı