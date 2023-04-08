Camideki “paylaşım dolabı” depremzedeler için hizmet görüyor
Elazığ’da Yurtbaşı Merkez Cami İmamı Oktay Demir’in hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahipleri için 5 yıl önce oluşturduğu “paylaşım dolabı”nda toplanan yardımlar depremzedelere ulaştırılıyor.
Hayırseverlerden yardım alan Demir, kente gelen depremzede aileler için de “paylaşım dolabı”nda muhafaza ettikleriyle gıda kolisi hazırlıyor.
250’ye yakın aileye gıda kolisi ulaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Demir, şöyle konuştu: “Depremzede kardeşlerimize devletimiz elinden gelen gayreti gösteriyor. Biz de karınca misali depremzede kardeşlerimizin yaralarına merhem olamaya çalışıyoruz. Gençlerimiz de bize destek sunuyor. Gençlerimizle elbirliği ile iyilik yapıyoruz.”