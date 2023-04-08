  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cesedi bulunmuştu! Gabonlu öğrenci soruşturmasında flaş gelişme

Türkiye ile Çin arasında dev anlaşma! Tamı tamına 30 bin adet! Bütün dünya şaştı

İlham Aliyev'in ardından bir lider daha TOGG sahibi olacak!

Suudilerden petrol hamlesi: Asya'ya yakınlaşarak ABD'den uzaklaşıyor mu? Şaşırtan karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TCG Anadolu müjdesi

Görenler çok şaşırdı! Oktay Kaynarca'dan Kurtlar Vadisi paylaşımı

İngiliz BAE Systems'ten açıklama: Heart Aerospace şirketi ile elektrikli uçaklar için yeni kararı!

Her şey değişebilir! Ünlü tahvil kralından karamsar öngörüsü: Öneri değerinde o öngörü açıklaması

Başakşehir-Kayaşehir metrosunun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li İBB'ye ayar

Bakan Fatih Dönmez'den heyecanlandıran açıklama: Cumhurbaşkanımız 20 Nisan'da müjdeyi duyuracak!
Aktüel Camideki “paylaşım dolabı” depremzedeler için hizmet görüyor
Aktüel

Camideki “paylaşım dolabı” depremzedeler için hizmet görüyor

Yeniakit Publisher
2023-04-08 17:24:00 -
Camideki "paylaşım dolabı" depremzedeler için hizmet görüyor

Elazığ’da Yurtbaşı Merkez Cami İmamı Oktay Demir’in hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahipleri için 5 yıl önce oluşturduğu “paylaşım dolabı”nda toplanan yardımlar depremzedelere ulaştırılıyor.

Hayırseverlerden yardım alan Demir, kente gelen depremzede aileler için de “paylaşım dolabı”nda muhafaza ettikleriyle gıda kolisi hazırlıyor.
250’ye yakın aileye gıda kolisi ulaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Demir, şöyle konuştu: “Depremzede kardeşlerimize devletimiz elinden gelen gayreti gösteriyor. Biz de karınca misali depremzede kardeşlerimizin yaralarına merhem olamaya çalışıyoruz. Gençlerimiz de bize destek sunuyor. Gençlerimizle elbirliği ile iyilik yapıyoruz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23