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Dünya Camide intihar saldırısı: 7 ölü 15 yaralı
Dünya

Camide intihar saldırısı: 7 ölü 15 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-10-14 07:36:00 -
Camide intihar saldırısı: 7 ölü 15 yaralı

Afganistan kuzey vilayeti Baghlan’ın şehir merkezinde cuma namazı sırasında bir camide patlama meydana geldi. Patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

İl polis makamları olayın intihar saldırısı olduğunu onayladı. İl polisi yayınladığı yazılı açıklamasında “Pul Khomri kentininin Silo birinci yolu üzerindeki İmam Zaman Camii'ne cuma namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısı sonucu 7 Şii vatandaşımız hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin olayı araştırmak üzere patlama mahalline gittiği belirtildi.

Olayı henüz üstlenen yokken, Afganistan Birleşmiş milletler temsilciliği, İran elçiliği ve ülkenin eski cumhurbaşkanı Hamit Karzai olayı kınadı.

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