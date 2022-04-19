"Camide göbek attı, ya sabır!" Necmettin Nursaçan'dan o sözlere olay cevap

Çocukların camilerde koşturması ve oyunlar oynamasından rahatsız olduğunu ifade eden Sosyolog Fatma Barbarosoğlu'na Necmettin Nursaçan tepki gösterdi.

Camilerde Ramazan ayıyla birlikte oluşan çocuk yoğunluğu, Sosyolog Fatma Barbarosoğlu'nu rahatsız etti. Twitter hesabından eleştiride bulunan Barbarosoğlu, "Bugün de çocuklar camide bağıra bağıra evcilik oynadı, atçılık oynadı. Koştu bağırdı. Biz yine imamı duyamadık. Bugün de nineler torunlarının camide göbek atan videolarını çekti, vaaz esnasında story attı. Ya sabır. Ya sabır." ifadelerini kullandı.

24 TV'de Esra Elönü'nün sunumuyla ekrana gelen Arafta Sorular programına katılarak soruları yanıtlayan Necmettin Nursaçan, çocukların camilerde her zaman olması gerektiğini söyleyerek Barbarosoğlu'na tepki gösterdi. Hz. Muhammed'in çocuklara olan ilgisinden bahseden Nursaçan, "Peygamber Efendimiz (S.A.V.) çocukları çok severdi, sayardı. Onlara hediyeler veriyordu. Sevgili Peygamberimiz kızın hor görüldüğü dönemde torunu Ümame'yi omzuna alıp hutbe minberine çıkıyor. Böyle bir Peygamberin bağlısıyız, ümmetiyiz biz" dedi.

"Bazı kişiler var ki camide bir azar yemiş, onu unutamıyor"

"Yarın çocuklarımıza camileri emanet edeceğiz" Nursaçan "Camilerimiz, çocuklar için cazibe merkezi olmalı. Çocuklar camilerde koşsunlar, bağırsınlar, oynasınlar. Uyuz uyuz şurada oturursa o çocuktan hayır gelmez zaten. Bırakın camide eğlensinler. Çocukları azarlamanın anlamı yok, öyle olmaz. Çocukları azarlamanın bir anlamı yok, öyle olmaz. Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in sünneti bu. Çocukları dövmemiş, azarlamamış bir kötü söz söylememiş. Bazı kişiler var ki camide bir azar yemiş, onu unutamıyor." ifadelerini kullandı.

"Çocuklarınızı camilere götürün"

Almanya'da gerçekleşen bir hadiseden örnek veren Nursaçan, "Almanya'da bir emniyet müdürü vatandaşlarımı toplayıp diyor ki; Çocuklarınızı camilere götürün. Camiye götürdüklerinizden bir sıkıntımız yok. Ama götürmediklerinizden biz de rahatsızız kendileri de rahatsızdır. Camilerimiz onlar için oksijen çadırıdır." açıklamasında bulundu

"Beni bu yola onlar sevk etti"

Çocukken camiye gitmenin önemine değinen Nursaçan, Esra Elönü'nün "Camiye ilk kaç yaşında gittiniz?" sorusunu cevaplandırdı. Nursaçan'ın açıklamalarında "Çocukken gittim, kaç yaşında olduğumu bilmiyorum ama ne güzel hatıralardı. Merhum babamla giderdik, o teravih namazları kılardı. O çocuklukta oraya gitmek ne önemliymiş. Anam okuma yazma bilmezdi ama mübarekti. Babam okuma yazmayı asker ocağında öğrenmiş ama ne dürüst insanlardı. Beni bu yola onlar sevk etti." dedi.

"Hatırlayınca utanıyorum"

Nursaçan "Halbuki bir okuma yazmaları yok ama anne ve babalarından dini terbiye almışlar. Burcu burcu hanemizde İslam tüterdi. Bana saygı gösterirlerdi, hatırlayınca utanıyorum. Allah onlardan razı olsun. Ne güzel hocalarımız vardı. Eli öpülecek insanlar. Bizim okuduğumuz mektepleri açanlara rahmet okuyorum. Duygulanıyoruz, onlara rahmet okuyoruz. Aile çok önemli, ilk mektep ailedir. Ailede baba güneş, anne ay, çocuklar da yıldızlar durumundadır. Yuvamızda huzur, saygı sevgi olmalı ki dünyamız bir cennet, ahiretimiz ayrı bir cennet olmalı." diye konuştu.