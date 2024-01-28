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Gündem Camide ahlaksızlık! Görüntüleri izleyen herkes 'Allah kahretsin' dedi
Gündem

Camide ahlaksızlık! Görüntüleri izleyen herkes 'Allah kahretsin' dedi

Yeniakit Publisher
2024-01-28 00:28:00 - 2024-01-28 00:31:10

Alanya'da bir camide çekilen TikTok videosunda ahlaksız hareketlerde bulunan kişiyle ilgili harekete geçildi.

Alanya'da bir camide çekilen TikTok videosu büyük tepki çekti. Camide uygunsuz hareketlerde bulunan genç infial oluşturulunca Alanya Kaymakamlığı görüntülerle ilgili harekete geçti

Edinilen bilgiye göre, sosyal medyada yayılan bir video ortalığı karıştırdı. Alanya'da bir camide çekilen videoda bir genç uygunsuz hareketler yaptı. Videoyu sosyal medyaya yüklemesinin ardından vatandaşlardan büyük tepki aldı. Uygunsuz hareketlerin infial yaratmasının ardından Alanya Kaymakamlığı görüntülerle ilgili soruşturma başlattı. Kaymakamlık videodaki kişi hakkında adli ve idari işlem yapılacağını açıkladı.

Sosyal medyada yayılan görüntüler vatandaşların büyük tepkisini çekerken söz konusu şahsa ağır ceza verilmesi isteniyor.

Kaynak: Yenialanya

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