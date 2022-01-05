Cami tuvaletinde uyuşturucu saklayan şahıslar böyle yakalandı!

Siirt Valiliği, il genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.

Valilik açıklamasında, "İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, kent merkezi Yeni Mahalle'de bir caminin tuvaletinde satışa hazır 2 fişek eroin, Cumhuriyet Caddesi'nde durdurulan zanlı üzerinde ise bir miktar metamfetamin ele geçirilmiştir." denildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü de tutuklandı.

Konuya ilişkin Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Siirt'in Pervari ilçesinde ve Van ilinde, terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli yakandı. Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrol kararı ile 2 şüpheli de Pervari Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı." ifadelerine yer verildi.

Yürütülen tüm soruşturma kapsamında icra edilen operasyonlar sonucu, 7 şüpheli ile birlikte 1 kilo 200 gram metamfetamin, 3 adet cep telefonu ele geçirildiği kaydedildi. (İLKHA)