Cami önündeki rezalet kamerada

4 Ağustos’ta meydana gelen olayda, Bahçelievler Mahallesi Kuyular Camii İmam Hatibi Nuh Okuyucu, cami önünde tartışan çocukları ayırmak isterken H.B.A. adlı gencin saldırısına maruz kaldı. Yüzüne yumruk atılan İmam Nuh Okuyucu, yere düşerek yaralandı. Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yaşanan arbede ve imamın müdahalesi görülüyor.

Din görevlileri cami önünde toplanarak saldırıya tepki gösterdi. Grup adına açıklama yapan sendika şube başkanı Murat Akkuş Murat Akkuş, “Din görevlilerimize karşı yapılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hocamıza el kaldıran sorumlunun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Konunun takipçisi olduğumuzun ve din görevlilerimizin sahipsiz olmadığının bilinmesini istiyoruz” dedi.

Olayın, Kur’an kursunda eğitim gören iki çocuk arasında bisiklete binme konusunda yaşandığını ve çocuklardan birisinin akrabalarına haber vermesiyle büyüdüğünü belirten Akkuş, “Yaşanan tartışma ve bağrışmalar üzerine dışarı çıkarak cami önünde tartışan çocukları ayırmak isteyen cami imamı Okuyucu’ya, kavgaya karışan çocuğun akrabası tarafından yumruk atılıyor. Aldığı darbe ile yere düşen hocamız başını taşa vurarak yaralanıyor. 3 gün hastanede yatan hocamızın tedavisi halen evinde devam ediyor” diye konuştu.