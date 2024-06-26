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Yerel Cami minareleri arkasında çakan şimşeklerden görsel şölen
Yerel

Cami minareleri arkasında çakan şimşeklerden görsel şölen

Yeniakit Publisher
2024-06-26 07:26:00 -

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sırasında çakan şimşekler görsel şölen sundu.

Dün gece aniden bastıran yağışlar hayatı olumsuz yönde etkilerken, çakan şimşekler ise gökyüzünü aydınlattı. İlçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Merkez İhsaniye Camisi üzerinde çakan şişmek görüntüsü hayran bırakılırken o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

 


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şimşekleri videoya alan doğa gözlemcisi Ümit Bartın, “Doğa olayları bazen tehlikeli olsa da hep ilgimi çekmiştir. Akşam saatlerinde başlayan yağmurla beraber şimşeklerin çaktığı anlar ve karanlığın içinde aniden loş ışıkla beliren manzara harikaydı. Yüksekova semalarında biriken bulutların içinde çakan şimşeklerin görüntüsünü kayıt altına aldım. Özellikle caminin üzerinde beliren şimşeklerin aydınlattığı manzarayı kayıt altına almak heyecan vericiydi diyebilirim” dedi.

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