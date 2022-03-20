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Yerel Cami merdivenlerine çarpıp devrildi: Yaralılar var
Yerel

Cami merdivenlerine çarpıp devrildi: Yaralılar var

Adana’da bir hafif ticari araç, cami merdivenine çarptıktan sonra yan yattı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 16:00:00 -
Cami merdivenlerine çarpıp devrildi: Yaralılar var

Kaza, sabah saatlerinde Adana’nın Kozan ilçesi, Varsaklar Mahallesi, Güneri Caddesi üzerinde meydana geldi. Enes B. yönetimindeki 01 AIN 97 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, Dibek Ali Camisi'nin merdivenine çarptı. Yaklaşık 10 metre sürüklendikten sonra kaldırımda yan yatan aracın sürücü ve yanındaki Mustafa Ali B. sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 kişiyi sıkıştıkları araçtan çıkardıktan sonra Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza anı ise caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

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