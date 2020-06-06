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Yerel

Cami imamından alkışlanacak hareket

Yılan zannedilerek öldürülen oluklu kertenkeleler için harekete geçen imam Fatih Yılmaz, hazırladığı bilgilendirici broşürleri kahvehanelere astı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 13:33:00 -
Cami imamından alkışlanacak hareket

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Çeşnigir Mahallesi’ndeki Çeşnigir Camii’nde görevli imam Fatih Yılmaz, aynı zamanda doğa fotoğrafları çekiyor. Oluklu kertenkelelerin zehirli yılan sanılarak öldürülmesi üzerine harekete geçen Yılmaz, hazırladığı broşürleri, kahvehanelere astı. Böylelikle çiftçilerin ve mahallelinin oluklu kertenkeleyi, kolay ayırt edebilmelerini amaçlıyor.

Yıllar önce kendisinin de yanlışlıkla oluklu kertenkele öldürdüğünü bu nedenle de üzgün olduğunu anlatan Yılmaz, “Aslında doğada hiçbir canlıyı öldürmememiz gerekiyor. Maalesef bahçemde karşıma çıktığında ben de bu hatayı yapmıştım yıllar önce. Ama hem hatamı telafi etmek hem de insanları bu yanlıştan alıkoymak için böyle bir çalışma hazırladım. İnsanların tepkileri mutluluk verici, yardımcı oluyorlar. Kahvehanelerde bu konuya dikkat çekiyoruz” dedi.

Broşürde gördüğü sürüngenin zararsız kertenkele türü olduğunu öğrenen mahalleli Ali Dereli ise, “Biz bunu yılan olarak bilirdik ve öldürürdük ancak kertenkeleymiş. Bundan sonra çok dikkatli olacağız. Bunu sakın öldürmeyin, zararı olmadığı gibi faydası da var” diye konuştu.

Ali Hikmet Turan da, “Bu kertenkeleyi, kör ve kara yılanı olarak biliyorduk. Kimseye zarar vermediğinden ötürü öldürmüyorduk, bundan sonra da zarar vermemeye ve daha dikkatli, hassas olmaya gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

kara

cok sevindim! cidden dogada her yaratilmiisn bir gorevi var. eskiden bazi bocekleri Allah neden yarati bir ise yaramiyor sanirdim ama bilimi ogrendikce hic bir sey bosa yaratilmamis ogreniyorsun tipki bir zincirin halkalari gibi bir tanesi eksikse o zincir is gormez yada bir sorun olur dogada oyle.
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Ismail

Sünneti seniye yerine (Bkz kertenkele ile ilgili hadis), nefsinin peşinde koşan, doğa aşığı sözde imama aferim! 
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