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Cami imamı, başkan adaylığını Cuma vaazında duyurdu! Sosyal medyadan tepki yağmuru

Samsun'un Ayvacık ilçesinde bulunan Merkez Camii'nde görev yapan İmam İmdat Atmaca'nın, belediye başkanlığı için aday olduğunu Cuma vaazı sonrası bir konuşma yaparak duyurmasına sosyal medyadan tepki yağdı.

13 Kasım 2018 Salı 14:02
Cami imamı, başkan adaylığını Cuma vaazında duyurdu! Sosyal medyadan tepki yağmuru

Samsun Ayvacık'taki Merkez Camii'nde görev yapan 20 yıllık imam İmdat Atmaca, önceki hafta cuma namazı için kürsüde dini konularda vaaz verdi. Atmaca, vaazın sonunda yaklaşan belediye başkanlığı seçimlerinde Ayvacık Belediye Başkanlığı için aday olacağını duyurdu. İmam Atmaca, "Sizlerle çok güzel günler geçirdik. Köylerde ve Ayvacık merkezde büyük hizmetler yaptık. Yoksullara ulaşmaya çalıştık, zor durumda olanlara yardım elini uzatmak için hep birlikte kenetlendik. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu teşekkürü yapma nedenim 20 yıldan beri ilçemize hizmet ettiğimizi söyledik. Şimdi de Ayvacık merkez camisindeki hizmetimiz bugün itibari ile son buluyor. Yaklaşan yerel seçimlerde belediye başkanı olarak sizlere hizmet edebilmek için istifa ettim. Nasip olursa farklı bir kurumda sizlere hizmet etmeye gayret edeceğim. Eğer ki nasip olmazsa başka bir camide görevimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada tepki çekti

İmam İmdat Atmaca'nın vaaz kürsüsünde yaptığı konuşmanın görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı. İmamın vaaz kürsüsünde yaptığı konuşma bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. İmam İmdat Atmaca, "Cemaatime veda konuşması yaptım. Bu bir veda konuşmaydı. Birileri bu veda konuşmamı saptırmak istiyor. Amaçları bizi yıpratarak siyasi rant sağlamak" dedi.

Ayvacık halkı da İmam İmdat Atmaca'nın cuma namazı öncesinde vaaz kürsüsünde adaylığını duyurduğunu belirtti. Muhittin Köroğlu, "Hocayı camiden tanıyoruz, camide namaz kıldırıyordu. Kendisini camiden başka bir yerde tanımıyorum. Aday olduğunu duydum, yapar mı yapamaz mı bilmiyorum. Adaylığını duyurdu ama camide kalması daha uygun olurdu" dedi.

Şark: cami kürsüsünü siyasete alet etmek insani değil

DHA'ya açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri eski Başkan Yardımcısı Ahmet Şark da cami vaaz kürsüsünden siyasi içerikli konuşma yapılmasının caiz olmadığına dikkat çekti. Şark, "Camiler Allah'ın evleridir. Camilerde dini mevzulardan bahsedilir. Cami görevlileri aynı zamanda peygamber efendimizin vekilleridir. Cami küsülerinden 'Allah, peygamber buyurdu' izahatları verilir. Camiler insanları bir araya getiren Allah'ın evleridir. Her kesimden cemaat camiye ibadet için gelir. Cami görevlileri siyaset üstü kalmaları gerekir. Cami kürsüsünü siyasete alet etmek, dini, vicdani ve insani değildir. Bunun aksi davranışlar din adamlarına karşı olan saygınlığı ortadan kaldırmaya yönelik davranıştır. Bir insan aday olabilir. İstifa eder ve adaylığını açıklar. Çıkıp kürsüden cemaate ben 'Şu kadar zamandır imamlık yapıyorum, bundan sonra siyasi hizmetlerde bulunacağım' demesi o cemaatin onun şahsında din adamlarına olan saygısını ve inancını yitirir. Bir adamı günaha sevk etmeye vesile olduğundan da caiz değildir. Büyük vebaldir" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 14:02
  1. Samsun
  2. Ayvacık
  3. Merkez Camii
  4. İmam İmdat Atmaca
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  9. Diyanet İşleri eski Başkan Yardımcısı Ahmet Şark

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