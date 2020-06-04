Cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin paylaşımlar yapan Banu Ö'ye 3 yıla kadar hapis talebi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 Mayıs'ta cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan ve bir hafta sonra tahliye edilen Banu Ö. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Banu Ö. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan hazırlanan iddianame, 50. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Olayın anlatımına yer verilen iddianamede, 20 Mayıs saat 17.00 sıralarında İzmir'deki merkezi ezan sistemine korsan giriş yapan kimliği belirsiz fail ya da faillerin "Çav Bella" adlı şarkıyı yayınladıkları, bu yayınların videoya çekilerek internete servis edildiği belirtildi.

Paylaşımları gören Banu Ö'nün sosyal medya hesabından "İzmir Odunkapı Cami Çav Bella", "Bu da İzmir'den Karşıyaka tarafından bir başka cami imiş Çav Bella", "Bornova Manavkuyu Çav Bella" başlığı ile bu cami videolarını paylaştığı kaydedildi.

İddianamede, sanığın, sosyal medyada tepki görmesi üzerine yanlış anlaşıldığını açıklayan bir paylaşım yaptığı ayrıca sosyal statüsü ve sosyal medyadaki takipçi sayısı gereği, dini değerler açısından toplumun çok önemli bir kesimi için hakaret olarak kabul edilerek tahrik edici olarak algılanacağını, tepki çekerek provokatif bir yaklaşım olarak değerlendirileceğini bilebilecek bir durumda olduğuna dikkat çekildi.

İddianamede, Banu Ö'nün ilk yaptığı paylaşımlardan sonra gelen yoğun tepkiler sonrası yaptığı paylaşımın da atılı suça yönelik kastını ortaya koyduğu yer aldı.

İddianamede, "Banu Ö'nün ramazan ayında ve Ramazan Bayramı arifesinde sosyal medya üzerinden videolara hiç yer vermeksizin, yapılan eylemin kınanması mümkünken şüpheli tarafından alay ederek paylaşılması, dini hassasiyetler itibarıyla toplumun önemli bir kesiminde kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike oluşturacak şekilde kin ve nefrete yol açmaya matuf olduğu ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Olay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 20 Mayıs'ta, müftülüğün merkezi ses sistemini sabote ederek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapanlar ile eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunanlar hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Banu Ö, tutuklanmıştı.

Banu Ö. bir hafta sonra tahliye edilmişti.