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Aktüel Cami altındaki sandalye atölyesinde yangın
Aktüel

Cami altındaki sandalye atölyesinde yangın

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-09-18 01:18:09 -
Cami altındaki sandalye atölyesinde yangın

İSTANBUL (AA) - Esenler’de cami altında faaliyet gösteren sandalye atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Rumeli Caddesi’ndeki Mimar Sinan Camisi’nin alt katında bulunan sandalye atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede cami ve çevresini sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri de olay yerine gelerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

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