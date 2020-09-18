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Aktüel Cami altındaki sandalye atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Cami altındaki sandalye atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-18 02:50:35 -
Cami altındaki sandalye atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Esenler’de cami altında faaliyet gösteren sandalye atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Rumeli Caddesi’ndeki Mimar Sinan Camisi’nin alt katında bulunan sandalye atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede cami ve çevresini sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri de olay yerine gelerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

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