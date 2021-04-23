Camdaki Kız dizisinde ‘bekaret’ sahnesi tepki çekti! Karanlık eller iş başında

Televizyon ekranlarında rezilliğin dibe vurduğu ve toplumun ahlaki yapısını hedef alan diziler gösterilmeye devam ediyor. Toplumun manevi değerlerini hedef alarak, çürümüş bir yapı oluşturmaya çalışan odaklar bu hedeflerini bazı diziler üzerinden gerçekleştirmeye devam ediyor. En son FOX TV’de Yasak Elma, Baraj gibi gayrimeşru ilişkileri gözler önüne seren dizilerden sonra Kanal D’de Sadakatsiz de bu yolculuğa katıldı.

Daha ilk bölümünde ahlaksızlığın pompalandığı bir diğer dizi de Camdaki Kız oldu. Önceki bölümlerde başrol oyuncusu, bir sahnede yakın kız arkadaşının, tanımadığı erkeklerin evinde yatıp kalkıp gayrimeşru ilişki yaşamasını normalleştirme çabası dikkatlerden kaçmamıştı. Dizinin başka bir sahnesinde ise, “tanımadığın adamların evine gelip gitmeyi bıraksan mı?” sorusuna “yine geldi babaannemin ruhu” diyerek manevi değerleri ayaklar altına alınmıştı.

Camdaki Kız dizisinde yeni bir rezalet patlak verdi. Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun oynadığı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisinde bekaret testi sahnesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Senaryosunun kitaba bağlı kalmadığı şeklinde eleştirilen rezil dizinin sahnesinde Nalan karakteri annesi Feride tarafından jinekoloğa götürülüp teste sokuldu. Dizide, annesinin isteği üzerine 'bekaret' testine giden Nalan'ın, çocukluğunda da aynı durumu yaşadığı görüldü.

‘Kadına şiddete karşıyız’ palavralarıyla gündemi meşgul eden tayfaların destekleriyle ve katkılarıyla yayınlanan bu tarz rezalet diziler sonrası çeşitli algı operasyonları da peş peşe geliyor. Şiddeti ve cinayetleri topluma gösteren yapımlar hazırlayan tayfa bu ‘diziye tepki yağdı’ algısıyla ortaya çıkıyor.

Bu tarz sahnelerle gençlerin de bilinçaltını zehirleyen karanlık odalara ve yapımlara RTÜK'ün artık taviz vermeden, cezai müeyyideleri uygulaması bekleniyor. Cezai işlemlerin sarkıtılması ve uygulanmaması durumunda toplum değerlerini hedef alan bu zihniyetin ‘bekaret’ olayına benzer sahnelere devam ederek, reyting uğruna topluma darbe indirmeye devam edeceği düşünülüyor.