Cambuur - Ajax maç sonucu: Maç özeti!
Hollanda Eredivisie'de heyecan son sürat devam ediyor. SC Cambuur, sahasında lider Ajax'ı misafir etti. SC Cambuur - Ajax maçı canlı izleme fırsatını bulamayan futbolseverler Cambuur - Ajax maçı ne oldu? Cambuur - Ajax maç sonucu kaç kaç? Cambuur - Ajax gollerini kim attı? sorularına cevap aramakta. İşte Eredivisie 26. hafta Ajax maçı, sonucu, golleri, maç özeti…
Hollanda Eredivisie'de lider Ajax, 26. hafta maçında SC Cambuur'a konuk oldu. Eredivisie'nin 26. haftasında Ajax, deplasmanda Cambuur ile kozlarını paylaştı.
Cambuur - Ajax maçı özeti
Ajax, rakibini 3. dakikada Dusan Tadic, 40. dakikada Sebastian Haller ve 90+2. dakikada Ryan Gravenberch'in attığı gollerle 3-2 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Cambuur, 48. dakikada Issa Kallon ve 79. dakikada Patrick Joosten ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı. Ajax puanı kaç? Ajax bu sonuçla puanını 63'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 13. yenilgisini alan Cambuur ise 33 puanda kaldı.
Eredivisie puan durumu