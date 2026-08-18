Yaban mersini ararken tarih buldu: 80 yıllık sır ortaya çıktı!
Ormanda yaban mersini arayan bir kişinin tesadüfi keşfi, böylece 80 yılı aşkın süredir toprağın altında saklanan bir savaş hikayesinin kapısını araladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ormanda yaban mersini arayan bir kişinin tesadüfi keşfi, böylece 80 yılı aşkın süredir toprağın altında saklanan bir savaş hikayesinin kapısını araladı.
Polonya'nın Swinoujscie kentinde ormanda yaban mersini arayan bir kişi, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir uçağın enkazını buldu. Toprağın arasında fark edilen metal parçalar ve mühimmat kalıntıları, bölgede yıllardır gizli kalan savaş uçağının izlerini ortaya çıkardı.
Bulduğu parçaları bölgedeki Yeraltı Şehri Müzesi'ne götüren kişi, yetkililerin inceleme başlatmasını sağladı. Müze ekipleri kısa süre sonra ormana giderek bölgede araştırma yaptı ve çok sayıda uçak parçasına ulaştı.
Uçağın İngilizlere ait olduğu düşünülüyor Enkaz alanında bulunan parçalar arasında İngiliz uçaklarında kullanılan mühimmat ve çeşitli teknik ekipmanlar tespit edildi. Parçalardan birinde görülen “T7” işareti de araştırmacılara önemli bir ipucu verdi. İlk incelemeler, enkazın İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan bir uçağa ait olabileceğini gösterdi. Ancak uçağın modeli henüz kesin olarak belirlenemedi.
Ana gövde hala toprakta Keşfi daha da önemli hale getiren ayrıntı ise uçağın büyük bölümünün hâlâ toprağın altında bulunabileceği ihtimali. Araştırmacılar, enkaz parçalarının bulunduğu alanda doğal olmayan çöküntüler ve yükseltiler tespit etti. Bu durum, uçağın ana gövdesinin de bölgede gömülü olabileceği düşüncesini güçlendirdi.
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