Yaban mersini ararken tarih buldu: 80 yıllık sır ortaya çıktı!

Uçağın İngilizlere ait olduğu düşünülüyor Enkaz alanında bulunan parçalar arasında İngiliz uçaklarında kullanılan mühimmat ve çeşitli teknik ekipmanlar tespit edildi. Parçalardan birinde görülen “T7” işareti de araştırmacılara önemli bir ipucu verdi. İlk incelemeler, enkazın İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan bir uçağa ait olabileceğini gösterdi. Ancak uçağın modeli henüz kesin olarak belirlenemedi.