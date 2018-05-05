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Çamaşır suyu kokusu nasıl geçer?

Çamaşır suyu genel olarak temizlik için kullanılan ürünlerin başında gelmektedir. Çıkmayan inatçı lekelere karşı genelde çamaşır suyu tercih edilir. Fakat temizlik konusunda verdiği faydaların yanı sıra kokusu ile birçok kimseyi oldukça rahatsız etmektedir. Hatta rahatsız etmenin ötesinde insanları zehirleyebilecek boyutlarda etkilemesi de mümkün olmaktadır. Bu yüzden dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Herhangi bir şekilde çamaşır suyu kullanılarak temizlik yapıldığında temizlik yapılan ortamda, kıyafetlerde ya da ellerde çamaşır suyunun keskin kokusu kalmaktadır. Bu kokuyu gidermek için izlenmesi gereken çeşitli yöntemler bulunmaktadır.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 17:16
Çamaşır suyu kokusu nasıl geçer?

ÇAMAŞIR SUYU KOKUSUNU GİDERMEK İÇİN NE YAPMALIYIZ?

Mutfak ya da banyo gibi alanlar çamaşır suyu kullanılarak temizlendikten sonra kokuyu gidermek için izlenmesi gereken yol oldukça basittir. Öncelikle temiz bir bez limon kolonyası ile nemlendirilir. Daha sonra temizlenen yerlerin üstlerinden hafifçe bu bez ile geçildiği takdirde çamaşır suyunun kötü kokusu geçmektedir.

Ayrıca temizlik işleminden sonra da ellerde kalan kokuyu geçirmek için elleri limonla ovalamak olumlu sonuçlar vermektedir. Ayrıca diğer bir çözüm de eller sirke kullanılarak da çamaşır suyu kokusundan arındırılabilmektedir. Eğer ilk seferde geçmediyse, birden fazla kere de bu işlem tekrar ettirebilir. Böylelikle çamaşır suyu kokusunu gidermek mümkündür. Burada dikkat edilmesi gereken limon ve sirke asidik özellikler içerdiğinden dolayı ellerde yanma hissi verebilmektedir. Bu durum dikkate alınarak temizlik işlemi yapılmalıdır.

Kıyafetler üzerinde kalan çamaşır suyu kokusu da aynı şekilde limon kolonyası sürülen bir bezle silinerek geçirilebilmektedir. Ayrıca kolonyanın uçuculuk seviyesinden dolayı kolonyanın kokusu da kıyafetlerin üzerinde kalmaz. Kısa süre içerisinde kaybolur. Ayrıca bir diğer yöntem de kıyafetler yıkanırken yıkama suyunun içerisine birkaç damla limon suyu damlatmak çamaşır suyu kokusunun giderilmesinde oldukça etkili olmaktadır.

Çamaşır suyu karşısında limon ve sikenin olumlu sonuçlar vermesinin asıl neden, limon ver sirkenin asit, çamaşır suyunun ise baz olmasıdır. Böylelikle birbirlerini nötrleyen tepkimeler gerçekleşir. İki tarafta etkilerini kaybetme başlar. Bunun sonucu olarak da çamaşır suyunun kötü kokusundan kurtulunmuş olunur.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 17:16
  1. temizlik ve hijyen

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