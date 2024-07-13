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Yaşam Çamaşır makinesi patladı! Bina bu hale geldi
Yaşam

Çamaşır makinesi patladı! Bina bu hale geldi

Yeniakit Publisher
2024-07-13 19:03:00 -

Ordu Fatsa'da patlayan çamaşır makinesi binayı adeta harabeye çevirdi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir soğutma firmasında patlayan çamaşır makinesi yangına yol açtı, 3 katlı binayı harabeye çevirdi.

Edinilen bilgiye göre, Şerefiye Mahallesi'nde makine tamiratı yapan bir işyerinde çamaşır makinesinin patlaması sonucu yangın meydana geldi. Alevler işyerini ve 3 katlı binayı sardı. Şehri siyah dumanlar kapladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Patlama ve yangın sonucu apartman harabeye döndü, büyük çaplı maddi zarar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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