Çamaşır makinesi bomba gibi patladı! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir soğutma firmasında meydana gelen patlama, büyük bir yangına yol açtı. Patlayan çamaşır makinesi nedeniyle çıkan yangın, üç katlı binayı harabeye çevirdi. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Patlamanın ardından binada ciddi maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.