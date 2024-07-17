Çamaşır makinesi bomba gibi patladı! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir soğutma firmasında meydana gelen patlama, büyük bir yangına yol açtı. Patlayan çamaşır makinesi nedeniyle çıkan yangın, üç katlı binayı harabeye çevirdi. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Patlamanın ardından binada ciddi maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Şerefiye Mahallesi’nde makine tamiratı yapan bir işyerinde çamaşır makinesinin patlaması sonucu yangın meydana geldi. Alevler işyerini ve 3 katlı binayı sardı. Şehri siyah dumanlar kapladı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Patlama ve yangın sonucu apartman harabeye döndü, büyük çaplı maddi zarar oluştu.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.