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Yerel Çamaşır makinesi alev aldı
Yerel

Çamaşır makinesi alev aldı

Muğla'daki bir evde çamaşır makinesi kaynaklı yangın paniğe neden oldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 16:09:00 -
Çamaşır makinesi alev aldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi, Mumcular Gölbaşı Mahallesi’nde bir binanın ikinci katındaki ikamette yangın başladı.

Ev sahibinin evde bulunmadığı saatte çamaşır makinesinden başlayan yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı.

Yangında çamaşır makinesi ve banyonun yanı sıra 2 ayrı odadaki eşyaların zarar gördüğü bildirildi.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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