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Çamaşır makinenize kahve koyunca bakın neler oluyor?

Sadece siyahlar için kullanılan deterjanları tercih etseniz bile siyah kotun solmasını engelleyemezsiniz. Bu nedenle çoğu zaman solan kotlar, çöpe gider.

04 Mayıs 2018 Cuma 18:11
Çamaşır makinenize kahve koyunca bakın neler oluyor?

İŞTE O YÖNTEM:

Çamaşır makinenize solan kotlarınızı atın.
Bu işlemin ardından çamaşır makinesinin yumuşatıcı gözüne 2 bardak filtre kahve koyun. Çamaşır makinenizi durulama programında 60 derede çalıştırın.

Makine yıkamayı bitirdikten sonra çamaşırları içinden çıkarıp asın. Çamaşırlarınız kuruduğundan renklerini geri kazanmış olacaklar.

 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 18:11
  1. KOTLAR
  2. ÇAMAŞIR MAKİNESİ
  3. temizlik
  4. kadın
  5. pratik bilgiler

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