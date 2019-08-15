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Çamaşır evlerinden üç ayda bin aile faydalandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Yeniköy ve Benusen Kadın Yaşam merkezlerindeki çamaşır evlerinde son üç ayda bin 29 aileye çamaşır yıkama hizmeti verdi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:59
Çamaşır evlerinden üç ayda bin aile faydalandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Yeniköy ve Benusen Kadın Yaşam merkezlerindeki çamaşır evlerinde son üç ayda bin 29 aileye çamaşır yıkama hizmeti verdi.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi ve Yenişehir ilçesi Benusen Mahallesi’nde bulunan Kadın Yaşam merkezlerinde son üç ayda bin 29 aileye çamaşır yıkama hizmeti verdi. Şeyh Sait Meydanı’nda bulunan Tertemiz Çamaşır Evin’de ise 35 öğrencinin elbisesi yıkanarak ütülendi.


Benusen Mahallesi’nde bulunan Kadın Yaşam Merkezi’nde Mayıs ayında 116, Haziran ayında 120, Temmuz ayında 120 aile çamaşır evinden faydalanırken, Yeniköy’de bulunan Kadın Yaşam Merkezi’nde ise Mayıs ayında 234, Haziran ayında 180, Temmuz ayında ise 224 aile çamaşır evinden hizmet aldı. Şeyh Sait Meydanı Selahattin Eyyubi Yeraltı Çarşısı’nda yer alan Tertemiz Çamaşır Evi’nde ise Mayıs ayında 23, Haziran ayında 12 olmak üzere 35 üniversite öğrencinin elbiseleri yıkanıp kurutuldu, ütülenerek öğrencilere teslim edildi.


Kadın Yaşam merkezlerinde bulunan çamaşır evleri ile ilgili bilgi veren Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selda Baran, "Ekonomik durumu kötü olan ailelere, çamaşır evlerinde ücretsiz bir şekilde çamaşır yıkama hizmeti veriyoruz. Kadınlar bu çamaşır evlerinde sadece çamaşırlarını yıkatmıyorlar aynı zamanda merkezde bulundan atölyelerden de faydalanabiliyorlar. Çamaşırlarının yıkanmasını bekleyen ya da atölyelere katılan kadınlar 4-6 yaş arası çocukları da merkezde bulunan oyun odalarından faydalanıyor” dedi. Baran, dezavantajlı ailelere ve kadınlara yönelik çalışmalarının artarak süreceğini kaydetti.


Verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren kadınlar ise, "Elbiselerimizi getiriyoruz, yıkıyorlar bize. Evde çamaşır makinemiz yok eğer burası olmasaydı elbiselerimi yıkayamayacaktık. İstediğimiz gün ve saatte elbiselerimizi getirip yıkatıyoruz. Elektrik, su, deterjanın tüm masraflarını onlar karşılıyor. Memnunuz buradan, Allah razı olsun bu hizmeti sağladıkları için" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 15:59
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