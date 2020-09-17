Çam kozalağı nelere iyi geliyor? Çam kozalağının bilinmeyen faydaları

Genellikle süs eşyası olarak kullanılan çam kozalağı, pek çok kişi bilmese de insan sağlığına inanılmaz faydalar sağlıyor. Vitamin ve mineral deposu olan çam kozalağı, özellikle mevsim geçişlerinde ve kış aylarında yaşanan üst solunum yolları hastalıklarına karşı birebir geliyor. Çam kozalağı, yöreden yöreye olarak birçok farklı şekilde kullanılabiliyor. Ancak uzmanlar, bronşları enfeksiyonlardan temizlediğini söyleyerek çam kozalağını suyunu tavsiye ediyor. Çam kozalağı, reçel olarak da kullanılabiliyor.

Bir bardak kaynatılmış çam kozalağı suyu, 19 mg kalsiyum, 10 gram karbonhidrat, 40 gram protein ve 60 mg potasyum içeriyor.

Peki çam kozalağı nelere iyi geliyor? İşte çam kozalağının bilinmeyen faydaları...

- Yaraların kısa sürede hızla iz bırakmadan iyleşmesini sağlar.

- Bal ile tüketildiğinde boğazdaki mikropları temizler.

- Güçlü bir balgam sökücüdür.

- Öksürüğü kısa sürede keser. Bronşit ve nefes darlığı gibi rahatsızlıklara birebir gelir.

- Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu çeşitli hastalıklara karşı korur.

- Cilt hücrelerini yeniler. Yaşlanmayı ve kırışıklığı azaltır.

- İçerdiği sakinleştirici ile birlikte strese çok iyi gelir.

- Beyin sağlığına iyi gelir.

- Sirke ile kaynatılıp gargara yapılabilir. Bu durumda, diş etlerindeki enfeksiyonlu hücreleri yok eder. Ayrıca diş etlerinin güçlenmesine yardımcı olur.