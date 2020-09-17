  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Çam kozalağı nelere iyi geliyor? Çam kozalağının bilinmeyen faydaları
Sağlık

Çam kozalağı nelere iyi geliyor? Çam kozalağının bilinmeyen faydaları

Pek bilinmese de çam kozalağı, insan sağlığına inanılmaz faydalar sağlıyor. Peki çam kozalağı nelere iyi geliyor? Özellikle mevsim geçişlerinde sık sık yaşanan üst solunum yolları hastalıklarına karşı şifa olarak bilinen çam kozalağının faydalarını sizler için araştırdık. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-09-17 05:02:00 -
Çam kozalağı nelere iyi geliyor? Çam kozalağının bilinmeyen faydaları

Genellikle süs eşyası olarak kullanılan çam kozalağı, pek çok kişi bilmese de insan sağlığına inanılmaz faydalar sağlıyor. Vitamin ve mineral deposu olan çam kozalağı, özellikle mevsim geçişlerinde ve kış aylarında yaşanan üst solunum yolları hastalıklarına karşı birebir geliyor. Çam kozalağı, yöreden yöreye olarak birçok farklı şekilde kullanılabiliyor. Ancak uzmanlar, bronşları enfeksiyonlardan temizlediğini söyleyerek çam kozalağını suyunu tavsiye ediyor. Çam kozalağı, reçel olarak da kullanılabiliyor.

Bir bardak kaynatılmış çam kozalağı suyu, 19 mg kalsiyum, 10 gram karbonhidrat, 40 gram protein ve 60 mg potasyum içeriyor.

Peki çam kozalağı nelere iyi geliyor? İşte çam kozalağının bilinmeyen faydaları...

- Yaraların kısa sürede hızla iz bırakmadan iyleşmesini sağlar.

- Bal ile tüketildiğinde boğazdaki mikropları temizler.

- Güçlü bir balgam sökücüdür.

- Öksürüğü kısa sürede keser. Bronşit ve nefes darlığı gibi rahatsızlıklara birebir gelir.

- Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu çeşitli hastalıklara karşı korur.

- Cilt hücrelerini yeniler. Yaşlanmayı ve kırışıklığı azaltır.

- İçerdiği sakinleştirici ile birlikte strese çok iyi gelir.

- Beyin sağlığına iyi gelir.

- Sirke ile kaynatılıp gargara yapılabilir. Bu durumda, diş etlerindeki enfeksiyonlu hücreleri yok eder. Ayrıca diş etlerinin güçlenmesine yardımcı olur.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cübbeli Ahmet Hoca’dan
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’dan "at eti" iddialarına yalanlama!

‘Lalegül’ isimli bir gıda şirketinin ürettiği sucuklarda at eti tespit edildi. Söz konusu şirketin kendisiyle ve Lalegül TV ile hiç bir ilgi..
Yaşlı adamı döven Halil Sezai konuştu! ‘Ben hayvanım’
Gündem

Yaşlı adamı döven Halil Sezai konuştu! ‘Ben hayvanım’

67 yaşındaki adamı döven ve ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ diyen Şarkıcı Halil Sezai, ‘Benim yaptığım şeyde hayvanlık buna söyleyecek bir laf..
Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na: Biz varken size düşmez
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na: Biz varken size düşmez

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, “Bize FETÖ’cü diyorlar” sözleriyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na takıldığı, CHP..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı