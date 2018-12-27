Cam eşyalardaki etiketi çıkarmanın pratik yöntemi

Cam şişe ve kavanozları, içindekileri tükettikten sonra, daha sonra kullanmak üzere saklamak isteriz. Daha sonra başka bir amaçla, içine farklı bir malzeme koyarak saklamak istediğimiz bu cam eşyaların etiketlerini çıkarmak zordur. Bir kısmı çıkar, bir kısmı çıkmaz.

Bu etiletleri çıkarmak için en bilindik yöntem suda bekletmektir. Bu yöntem bazen işe yarar bazen yaramaz.

Suda bekletmeye benzer ama daha etkili bir yöntem var. Bu yöntemi uygulamak için ihtiyacınız olan tek şey, karbonat!

Bir kap içerisine doldurduğunuz sıcak suya yarım bardak karbonat ekleyin. Bu suya etiketini çıkarmak istediğiniz cam eşyayı koyun ve 1 – 2 saat bekletin.

Çıkardığınızda etiketin ne kadar kolay çıktığını göreceksiniz!