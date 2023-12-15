Çam ağaçlarını kesip yerine egzotik ağaçlar diktiler!
Antalya’nın Manavgat ilçesinde tadilattaki 5 yıldızlı otel hakkında, Sorgun Çamlığı’nda geniş bir alanı işgal ederek ağaç ve makilik alanı kestiği gerekçesiyle Orman İşletmesi tarafından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde tadilattaki 5 yıldızlı otel hakkında, Sorgun Çamlığı’nda geniş bir alanı işgal ederek ağaç ve makilik alanı kestiği gerekçesiyle Orman İşletmesi tarafından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. 5 yıldızlı otelin işgal ettiği ileri sürülen bölgede Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince jandarma ekipleri gözetiminde inceleme ve ölçüm yapılırken, çok sayıda ağacın kesilerek yerine egzotik ağaçların ekildiği belirlendi.