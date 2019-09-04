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Çalıştığı dükkanda bulduğu 10 bin doları sahibine teslim etti

Kayseri’de 40 yıldır kahve dükkanında çalışan 61 yaşındaki Mehmet Tohumcu, dükkanda bulduğu 10 bin doları sahibine teslim etti.

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:36
Çalıştığı dükkanda bulduğu 10 bin doları sahibine teslim etti

Kayseri’de 40 yıldır kahve dükkanında çalışan 61 yaşındaki Mehmet Tohumcu, dükkanda bulduğu 10 bin doları sahibine teslim etti. 10 bin doları kaybeden Mustafa Cindoruk da çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Milyon dolarlar bulmuş gibi oldum” dedi.


Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 40 yıldır kahve dükkanında çalışan 61 yaşındaki Mehmet Tohumcu, dükkanda çalıştığı sırada, tezgahın arasında 10 bin dolar olduğunu fark etti. Parayı alarak Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götüren Tohumcu, burada paranın sahibi Mustafa Cindoruk’a bulduğu parayı teslim etti. Kayserili esnafın bu hareketi, polis ekipleri tarafından takdirle karşılandı.


Parasını bulduğu için çok mutlu olduğunu kaydeden Mustafa Cindoruk, “Sabahleyin döviz bürosundan yüklü miktarda döviz aldım. Daha sonra giderken birkaç yerden alışveriş yaptım. Bu sırada para poşetteydi. Poşetim düştü ve dikkatli bir şekilde aldığımı düşündüm. Daha sonra parayı alarak iş yerime götürdüm ve kasaya koydum. Daha sonra parayı saydığımda eksik olduğunu fark ettim. Bu sırada benden terler boşaldı ve hemen döviz bürosuna giderek eksik mi verdiklerini sordum. Alışveriş yaptığım yerlere de tek tek sorunca Mehmet abi parayı bulduğunu ve emniyete teslim ettiğini söyleyince yüreğim rahatladı. Milyon dolar bulmuş gibi oldum. Çok şükür. Allah, Mehmet abi gibi insanlardan ve emniyetimizden razı olsun” ifadelerini kullandı.


Olayı anlatan Mehmet Tohumcu da, “Dükkanda çalışırken tezgahın arasına paranın düştüğünü gördüm. Aldım ve muhafaza ederek emniyete haber verdim. Onlarda tutanak karşılığında parayı teslim aldılar. ‘İnşallah biran önce sahibi parayı bulur’ diye dua ettim. Benim içim çok rahattı. Helal para olduğu için sahibi biran önce bulunur diye düşündüm ve öyle oldu. Her duyarlı vatandaşın bunu yapması gerekir. Bizde onu yaptık” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 14:36
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