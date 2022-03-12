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Gündem Çalıştığı bankadan 140 bin Euro çalan kişi öyle bir yerde yakalandı ki...
Gündem

Çalıştığı bankadan 140 bin Euro çalan kişi öyle bir yerde yakalandı ki...

İstanbul'da çalıştığı özel bir bankadan 140 bin Euro çaldığı iddia edilen B.A., Kayseri'de mağazadan kıyafet alırken yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 15:54:00 -
Çalıştığı bankadan 140 bin Euro çalan kişi öyle bir yerde yakalandı ki...

Dün İstanbul'da özel bir bankanın çalışanı B.A.(34), iddiaya göre kasada bulunan 140 bin Euro parayı çalarak, kayıplara karıştı. Banka çalışanlarının ihbarıyla polis ekipleri çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan incelemeler sonucu B.A.'nın Kayseri'ye kaçtığı belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada şüphelinin Melikgazi ilçesindeki bir AVM'de olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar sonucu B.A., AVM'de bulunan bir mağazada kıyafet alışverişi yaparken yakalandı.

Çalınan paralar ise, bir poşet içinde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

 

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