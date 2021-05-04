Çalışmalarımız kesintisiz sürüyor

Sade, şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizin geleceği çocuklarımıza karşı üzerimize düşen görevleri yerine getirmeyi milletimize karşı bir borç bilmekteyiz. Şartlar ne olursa olsun zamana ve mekâna bağlı kalmaksızın salgın sürecinde de ‘Dijital Çağın Dijital Üniversitesi’ mottosuyla çalışmalarımızı kesintiye uğratmadan büyük bir özveri ile devam ettirmekteyiz. İnanıyoruz ki ülkemizi dünyada hak ettiği konuma hep birlikte taşıyacağız.”