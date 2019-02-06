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Çalışmalar tamamlandı! Artık internet üzerinden yapılabilecek

Ticaret Bakanlığı ve PTT iş birliğiyle yürütülen e-tebligat çalışmaları tamamlanmasıyla birlikte artık firmalar, PTT merkez ve şubelerinden e-tebligat adreslerini alarak işlemlerini yapabilecek.

06 Şubat 2019 Çarşamba 15:14
Çalışmalar tamamlandı! Artık internet üzerinden yapılabilecek

Ticaret Bakanlığı ile PTT iş birliğiyle yürütülmekte olan e-tebligat çalışmalarında mutlu sona ulaşıldı. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesi ve 06.12.2018 tarihinde yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümlerince, PTT A.Ş. tarafından ticaret şirketleri için oluşturulan elektronik tebligat adresleri hizmeti başladı.

Konu ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Resmi gazetede yayımlanan ‘Ulusal Elektronik Tebligat Yönetmeliği’ kapsamında, tebligat çıkarmaya yetkisi olan mercilerin, tebligatları belirli gerçek ve tüzel kişilere elektronik ortam ile göndermeleri mecburi hale geldi. Yönetmeliğe göre, tebligatlar aralarında bakanlıkların, mahallî idarelerin de bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu iktisâdî teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıklarımüessese ve işletmelerine, sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklara elektronik yolla yapılacak. Bu sistem 1 Ocak tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı. Bu süreç içerisinde e-tebligat adreslerinin tespiti için gerekli kurum, birlik ve kuruluşlara yazılar yazıldı. Bu kurumlardan, kendileriyle çalışan bütün firmaların elektronik tebligat adreslerinin oluşturulması için bilgiler istendi. Bilgilerin toplanması sonucunda, tebligatlar artık Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi kanalı ile ulaştırılacak.”

“Özellikle sosyal medya ve bunun yanı sıra bazı yayın organlarında 31 Ocak 2019 tarihine kadar tebligat hesaplarının açtırılmasının mecburi olduğu gibi bir söyleme yer verilmektedir. Bu tarz bir sınırlama söz konusu değildir. Üyelerimiz, 31 Ocak’a kadar PTT Merkez ve gişelerinden hesapların açılması gerektiğine dair duyum ve yönlendirmelere itibar etmesinler. Yeni uygulama, tüm üyelerimize ve firmalarımıza hayırlı olsun. E-tebligat adreslerini faal hâle getirecek üyelerimiz www.etebligat.gov.tr adresine girerek işlemlerini online olarak gerçekleştirebilirler” dedi.

Başkan Uğurdağ ayrıca, hesaplar aktif olmadan tebligat adreslerine gönderim yapılamayacağını ve ticari şirketlerin bu kapsamda Bakanlıkça yapılacak duyuruyu beklemeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 15:14
  1. e-tebligat
  2. Elektronik Tebligat Yönetmeliği
  3. elektronik tebligat adresleri hizmeti
  4. yeni düzenleme

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  • uyan tcuyan tc1 sa önce
    yahu bu elektronik tebligatı milletin zaten okur yazar olması vesaire nedenlerden en az %50 si bilip beceremez. bir kanun çıkartılırken uygulanabilirliğide sorgulanmalıdır.

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