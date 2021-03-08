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Ekonomi Çalışmadan emekli nasıl olunur? Çalışmadan, prim yatırmadan emeklilik nasıl olur?
Ekonomi

Çalışmadan emekli nasıl olunur? Çalışmadan, prim yatırmadan emeklilik nasıl olur?

Ev hanımları nasıl ne zaman emekli olur? Ne zaman emekli olurum? Emeklilik her çalışanın en büyük hayallerinden biridir. Emekli nasıl olunur? Emekli olmak için emeklilik şartlarını yerine getirmek gerekir. Emeklilik şartları neler? Emekli olmak için çalışma yılı, prim gün sayısı ve yaşı tamamlamış olmak gerekir ki emekli olunsun. Emeklilik için primim yok, hiç çalışmadım emelikli olur muyum? Dedik ya emeklilik için SGK’ya prim ödenmesi gerekir. İyi de çalışmadım, çalışmaya gücüm kuvvetim yok, ev hanımıyım çalışmıyorum bana emeklilik hakkı tanınmıyor mu? Çalışmadan emekli olur muyum? Çalışmadan emekli nasıl olunur? sorularına cevap verilecek olunursa evet çalışmadan da emeklilik söz konusu. Peki ama çalışmadan, prim yatırmadan emeklilik nasıl olur? Nasıl emekli olurum?

Yeniakit Publisher
2021-03-08 15:55:00 - 2021-03-08 15:56:03
Çalışmadan emekli nasıl olunur? Çalışmadan, prim yatırmadan emeklilik nasıl olur?

Çalışanların emekli olabilmesi için bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Sigorta başlangıç tarihi ne kadar geriye giderse, yaş ve prim günü şartları o kadar kolaylaşıyor. Emekli olabilmek için belirli süre sigortalı olma, belirli süre sosyal güvenlik primi ödemiş olma ve belirli yaşı doldurmuş olma şartlarını taşımaları gerekiyor. Hürriyet yazar Noyan Doğan, çalışmadan da emeklilik söz konusu olacağını yazdı. Peki çalışmadan emekli nasıl olunur? İşte Noyan Doğan’ın çalışmadan emeklilik formülüne ilişkin yazısı:

Çalışmadan, prim yatırmadan emeklilik nasıl olur? 

Çalışmadan emekli olmak mümkün. Bunun iki yolu var; birincisi devletten isteğe bağlı sigortalı olunabilir, ikincisi Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) özel emekli olunabilir. İşin özel emeklilik tarafına değineceğim. Bugün 2 milyon 800 binden fazla kadın özel emeklilik sistemini tercih etmiş durumda, bunların bir kısmı da ev hanımları. Artık, BES’i bilmeyen yok ama ben yine de özet geçeyim. Çalışmıyorsanız, ev hanımıysanız, her ay prim öder gibi emeklilik şirketine katkı payı adı altında belirli bir miktar ödüyorsunuz. 56 yaşına geldiğinizde sistemden emekliliğe hak kazanıyorsunuz. 56 yaşında da değil de 60 yaşında, 65 yaşında da emekli olabilirsiniz, size kalmış. Emekli olduğunuzda ister toplu para alabilirsiniz, ister belirleyeceğiniz geri ödeme planına göre kısım kısım ödeme alabilirsiniz ya da BES’teki birikiminizi yıllık gelir sigortasına aktarıp düzenli gelir alabilirsiniz. Emeklilikte ikinci gelire ihtiyaç duyan, emekli olduğunda devletten alacağı emekli maaşını yetersiz bulan tüm çalışan kadınlar için de geçerli.

BES ile emeklilik nasıl olur?

Eğer 30 yaşındaysanız, aylık 200 lira katkı payı ödeyerek BES’e girerseniz –ki, devlet de sizin için aylık 50 lira yatıracak- bu katkı payını hiç artırmadan, 200 liralar ile devam ederseniz; 56 yaşında elinize geçecek muhtemel tutar devlet katkısı dahil 124 bin liraya yakın olacaktır. 40 yaşındaysanız, aylık 300 lira katkı payı ödeyerek sisteme girerseniz, devlet katkısı ile birlikte aylık tutar 375 lira olacaktır ve 300 lirayı hiç artırmadan, 56 yaşında emekli olmak istediğinizde; devlet katkısı dahil 99 bin liraya yakın birikiminiz olur. Anlayacağınız sisteme ne kadar erken girerseniz emekliliğinizdeki birikiminiz o kadar yüksek olur. Geç girecekseniz de aylık ödeyeceğiniz katkı tutarlarını yüksek tutmanız gerekir. Dediğim gibi bu birikimi yıllık gelir sigortasına çevirip düzenli maaş da alabilirsiniz."

3600 günle emekli nasıl olunur? 4500 gün primle nasıl emekli olunur?
3600 günle emekli nasıl olunur? 4500 gün primle nasıl emekli olunur?

Ekonomi

3600 günle emekli nasıl olunur? 4500 gün primle nasıl emekli olunur?

 

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