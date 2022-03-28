Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına personel alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar başvurularını 28/03/2022 – 06/04/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

-Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlığımız internet adresinde (www.csgb.gov.tr/pdb/duyurular) ve Kariyer Kapısı Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yer almaktadır.

-Sözlü sınava, atama yapılacak pozisyon sayısının 3 (üç) katı aday çağırılacaktır. Aranan nitelikleri taşıyan adaylardan KPSSP3 puan türünde en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağırılacaktır.

-Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile sözlü sınavın yeri ve tarihleri Bakanlık resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/pdb/duyurular) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

-Adaylar başvuru sonuçlarının duyurulmasını müteakip 5 (beş) iş günü içinde başvuru sonuçları hakkında komisyona yazılı olarak itirazda bulunabilir.

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